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«Это наш трофей». Кайл Уолкер поделился настроем «Сити» на новый сезон АПЛ

«Это наш трофей». Кайл Уолкер поделился настроем «Сити» на новый сезон АПЛ
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Капитан «Манчестер Сити» Кайл Уолкер заявил, что Премьер-лига является «трофеем, который нужно защитить» его команде, стремящейся выиграть беспрецедентный пятый титул подряд.

«Я бы не сказал, что это эго, но мы сделали это уже четыре раза подряд — это наш трофей, который нужно защитить. Могу заверить вас, когда вы смотрите на свою руку и видите на ней золотой значок, которого нет ни у кого другого, это отличное чувство. Пусть оно продлится как можно дольше», — приводит слова Уолкера BBC.

Защитник также подчеркнул, что «Манчестер Сити» хочет «мгновенного успеха», и игроки должны его обеспечить. По словам Уолкера, главный тренер команды Хосеп Гвардиола является движущей силой для голода «горожан» к победам.

«Если у вас нет этого стремления, он не оставит вас в клубе. Это большая часть его ДНК — побеждать», — добавил футболист.

«Манчестер Сити» начнёт защиту титула чемпиона Англии в воскресенье, 18 августа, в матче с «Челси».

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