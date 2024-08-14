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«Челси» возобновил интерес к Виктору Осимхену — Ди Марцио

«Челси» возобновил интерес к Виктору Осимхену — Ди Марцио
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«Челси» вновь начал проявлять интерес к 25-летнему центральному нападающему «Наполи» Виктору Осимхену. Об этом сообщает журналист Джанлука Ди Марцио на своём официальном сайте.

По информации источника, нигерийский футболист заинтересован в том, чтобы перейти в лондонский клуб. Однако он не хочет переходить в стан «синих» на правах аренды, о вероятности чего ранее сообщали СМИ.

Подчёркивается, что на текущий момент спортивный директор «Наполи» Джованни Манна находится в Лондоне, чтобы обсудить с «Челси» потенциальный переход нападающего «синих» Ромелу Лукаку.

Осимхен в минувшем сезоне сыграл 32 матча во всех соревнованиях, где он забил 17 голов и сделал четыре ассиста. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 100 млн.

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