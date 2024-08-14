Результаты ответных матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов, 13 августа

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Вчера, 13 августа, прошли ответные матчи третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов УЕФА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Результаты матчей третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов 13 августа (жирным выделены команды, прошедшие в следующий раунд):

«Твенте» (Нидерланды) — «Ред Булл Зальцбург» (Австрия) — 3:3;

«Лилль» (Франция) — «Фенербахче» (Турция) — 1:1 (1:0 д. вр);

«Мальмё» (Швеция) — ПАОК (Греция) — 4:3 (1:0 д. вр);

«Ференцварош» (Венгрия) — «Мидтьюлланн» (Дания) — 1:1;

«Спарта» Прага (Чехия) — «Стяуа» (Румыния) — 3:2;

«Будё-Глимт» (Норвегия) — «Ягеллония» (Польша) — 4:1;

«Карабах» (Азербайджан) — «Лудогорец» (Болгария) — 7:2 (4:0 д. вр);

«Славия» Прага (Чехия) — «Юнион» (Бельгия) - 1:0;

«Слован» Братислава (Словакия) — АПОЭЛ (Греция) — 0:0;

«Динамо» Киев (Украина) — «Рейнджерс» (Шотландия) — 0:2.

Согласно новым правилам количество участников групповой стадии Лиги чемпионов, Лиги Европы и Лиги конференций составит по 36 команд. Было решено отказаться от привычного формата групповых стадий и перейти на швейцарскую систему.

Действующим победителем Лиги чемпионов является мадридский «Реал». В финале испанский клуб обыграл дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: