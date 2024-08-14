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«Манчестер красный». «Аякс» отреагировал на переход де Лигта и Мазрауи в «МЮ»

«Манчестер красный». «Аякс» отреагировал на переход де Лигта и Мазрауи в «МЮ»
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Пресс-служба «Аякса» прокомментировала переход защитников Маттейса де Лигта и Нуссайра Мазрауи в «Манчестер Юнайтед» из «Баварии». Напомним, оба футболиста прошли через систему нидерландского гранда.

«Манчестер красный», — написано на странице «Аякса» в соцсети Х (ранее Twitter). Также комментарий сопровождён подмигивающим эмодзи.

Де Лигт принял участие в 117 матчах за взрослую команду нидерландского клуба, в которых он отметился 13 голами и семью результативными передачами. В 2019 году центральный защитник перешёл из «Аякса» в «Ювентус».

Мазрауи сыграл 137 матчей в составе клуба из Амстердама. В этих играл он забил 10 голов и сделал девять результативных передач. Летом 2022 года марокканский футболист перешёл в «Баварию».

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