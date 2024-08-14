Месси не сыграет за «Интер Майами» в матче Кубка лиг с «Коламбусом»

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит матч 1/8 финала Кубка лиг с «Коламбус Крю». Об этом сообщил главный тренер команды из Майами Херардо Мартино.

36-летний аргентинец до сих пор не восстановился после травмы правого голеностопа, полученной месяц назад в финальном матче Кубка Америки со сборной Колумбии (1:0). С тех пор Месси не тренировался с партнёрами по «Интер Майами».

Кубок лиг — это турнир с участием клубов МЛС и мексиканской Лиги MX. В прошлом году Месси помог «Интер Майами» выиграть первый в истории розыгрыш этого трофея.

Матч действующего чемпиона МЛС «Коламбус Крю» с лидером текущего сезона «Интер Майами» пройдёт в рамках 1/8 финала в среду, 14 августа. Четвертьфиналы состоятся в субботу и воскресенье.