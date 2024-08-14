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Месси не сыграет за «Интер Майами» в матче Кубка лиг с «Коламбусом»

Месси не сыграет за «Интер Майами» в матче Кубка лиг с «Коламбусом»
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Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустит матч 1/8 финала Кубка лиг с «Коламбус Крю». Об этом сообщил главный тренер команды из Майами Херардо Мартино.

36-летний аргентинец до сих пор не восстановился после травмы правого голеностопа, полученной месяц назад в финальном матче Кубка Америки со сборной Колумбии (1:0). С тех пор Месси не тренировался с партнёрами по «Интер Майами».

Кубок лиг — это турнир с участием клубов МЛС и мексиканской Лиги MX. В прошлом году Месси помог «Интер Майами» выиграть первый в истории розыгрыш этого трофея.

Кубок лиг MLS + MX . 1/8. 1-й тур
14 августа 2024, среда. 02:30 МСК
Коламбус Крю
Коламбус, США
Не начался
Интер Майами
Майами, США
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Матч действующего чемпиона МЛС «Коламбус Крю» с лидером текущего сезона «Интер Майами» пройдёт в рамках 1/8 финала в среду, 14 августа. Четвертьфиналы состоятся в субботу и воскресенье.

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