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Видео: Камавинга получил травму на тренировке «Реала» перед Суперкубком УЕФА

Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга получил повреждение во время тренировки «сливочных» перед матчем за Суперкубок УЕФА с «Аталантой». Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Варшаве (Польша) на стадионе «Национальный».

На видео показан игровой момент, явившийся причиной полученного повреждения.

Ранее журналист Фабрицио Романо сообщил, что Камавинга не сможет сыграть в матче за Суперкубок УЕФА.

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, победив в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. «Аталанта» стала победителем Лиги Европы, оказавшись сильнее «Байера» (3:0).

Камавинга в прошлом сезоне сыграл 46 матчей за клуб во всех турнирах, в которых отметился четырьмя результативными передачами.