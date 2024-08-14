«Ливерпуль» пока не подписал ни одного игрока в летнее трансферное окно

Главный тренер «Ливерпуля» Арне Слот в своём первом трансферном окне на «Энфилде» ещё не осуществил ни одного подписания. По информации, предоставленной Sky Sports спортивным директором клуба Ричардом Хьюзом, тренер хотел внимательно оценить текущий состав перед активными действиями на трансферном рынке.

Клуб проявлял интерес к Энтони Гордону, Лени Йоро и Мартину Субименди, однако сделки не состоялись. Причинами стали высокие ценники и желание игроков остаться в своих текущих клубах. Также «Ливерпуль» сосредоточен на возможных долгосрочных контрактах с Трентом Александер-Арнольдом, Мохамедом Салахом и Вирджилом ван Дейком.

В случае отсутствия новых подписаний Слот планирует полагаться на внутренние ресурсы, включая Райана Гравенберха, Алексиса Мак Аллистера и Доминика Собослаи.