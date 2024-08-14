Болельщики «Фенербахче» попали предметом в голову голкиперу «Лилля» во время матча ЛЧ

Турецкие болельщики во время ответного матча третьего квалификационного раунда Лиги чемпионов между «Фенербахче» и «Лиллем», который закончился со счётом 1:1 (0:1 д. вр.), попали неопознанным предметом в голову голкиперу французской команды Люка Шевалье, сообщает RMC Sport.

По информации источника, после попадания Шевалье упал на газон от удара. Находившийся рядом с ним нападающий «Фенербахче» Эдин Джеко стал успокаивать фанатов. После этого в игре возникла пауза, в течение которой голкиперу была оказана медицинская помощь.

На 90+1-й минуте мяч в свои ворота срезал защитник «Лилля» Бафоде Диаките. На 118-й минуте счёт сравнял нападающий «Лилля» Джонатан Дэвид. «Лилль» прошёл в следующий раунд, обыграв «Фенербахче» со счётом 3:2 по сумме двух встреч.