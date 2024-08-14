Генич отреагировал на возвращение Пятибратова в «Факел»

Футбольный комментатор Константин Генич отреагировал на новость о назначении Дмитрия Пятибратова на пост главного тренера «Факела».

«То ли смеяться, то ли плакать… Эх, пошли по кругу. Но за Дмитрия Анатольевича очень рад», — написал Генич в своём телеграм-канале.

Специалист уже работал в тренерском штабе воронежского клуба с октября 2020 года. В сентябре 2022-го Пятибратов был утверждён в должности главного тренера «Факела» и проработал до апреля 2023 года.

12 августа «Факел» объявил о расторжении контракта с Игорем Черевченко. Он возглавлял команду с апреля текущего года. Накануне в Самаре прошёл матч 4-го тура Российской Премьер-Лиги (РПЛ), в котором местные «Крылья Советов» встречались с воронежским «Факелом». Самарский клуб одержал победу со счётом 2:0. Таким образом, воронежцы остались с одним очком и опустились на последнее, 16-е место в таблице РПЛ.

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