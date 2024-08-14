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Карпин высказался об ошибке Мелёхина в игре Кубка России с «Химками»

Карпин высказался об ошибке Мелёхина в игре Кубка России с «Химками»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об ошибке защитника своей команды Виктора Мелёхина в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками» (3:1). Напомним, на 45+2-й минуте защитник «Ростова» пригнулся в момент передачи на забегающего за спину вингера гостей Зелимхана Бакаева, который забил и сократил отставание «Химок» в счёте.

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Кучаев – 8'     2:0 Роналдо – 38'     2:1 Бакаев – 45+2'     3:1 Голенков – 88'    

— Вспомните пропущенный мяч «Ростова». Что делал Мелёхин?
— Вы что, не видели? Вы думаете, он хотел сыграть, поэтому пригнулся?

— Не знаю мысли Мелёхина, поэтому спрашиваю у вас.
— Я не знаю. У него же мысли, а не у меня. Что у меня‑то спрашиваете? У меня мысли понятные: он пропускал мяч, чтобы он вратарю дошёл с чего‑то вдруг. С чего такие мысли в голову приходят, не знаю, — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После двух игр группового этапа Кубка России «Ростов» набрал три очка и занимает второе место в квартете В. «Химки» также заработали три очка, но располагаются на третьей строчке.

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