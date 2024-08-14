Конор Галлахер отправился в Лондон после затормозившихся переговоров «Челси» с «Атлетико»

Английский полузащитник «Челси» Конор Галлахер вернётся в Лондон частным рейсом в связи с тем, что переговоры «синих» с мадридским «Атлетико» зашли в тупик, несмотря на то, что футболист уже фотографировался на стадионе в Мадриде и, как сообщалось, тренировался с новым клубом. Об этом сообщает журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, сделка между клубами ещё не сорвалась, однако «Челси» настоял на то, чтобы хавбек вернулся в Лондон и тренировался с командой U21, поскольку сделка с «Атлетико» все ещё находится в режиме ожидания.

Отмечается, что Галлахер прошёл медицинский осмотр и подписал необходимые документы перед переходом в «Атлетико», однако со стороны клубов не были обговорены окончательные детали.

Ранее сообщалось, что «Челси» и «Атлетико» согласовали трансфер Конора Галлахера за € 40 млн. Игрок сборной Англии подпишет пятилетний контракт с испанским клубом. Однако сделка была приостановлена из-за сорвавшегося перехода форварда мадридской команды Самуэля Омородиона и возможных переговоров о трансфере Жоау Феликса в «Челси».

В сезоне-2023/2024 английской Премьер-лиги 24-летний Конор Галлахер провёл 37 матчей, в которых забил пять мячей и оформил семь голевых передач. Согласно информации, представленной на авторитетном интернет-портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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