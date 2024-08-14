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Анчелотти рассказал, как «Реал» будет справляться с отсутствием Крооса

Анчелотти рассказал, как «Реал» будет справляться с отсутствием Крооса
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Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как команда будет обходиться без полузащитника Тони Крооса.

«Кроос был фантастическим игроком. Мы должны уважать его решение. Мы можем заменить его игроками с другими качествами, какие есть у Вальверде, Тчуамени и Камавинга. Мы должны адаптироваться к ситуации», — приводит слова Анчелотти Marca.

Тони Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

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