Анчелотти рассказал, как «Реал» будет справляться с отсутствием Крооса

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти рассказал, как команда будет обходиться без полузащитника Тони Крооса.

«Кроос был фантастическим игроком. Мы должны уважать его решение. Мы можем заменить его игроками с другими качествами, какие есть у Вальверде, Тчуамени и Камавинга. Мы должны адаптироваться к ситуации», — приводит слова Анчелотти Marca.

Тони Кроос перешёл в «Реал» из «Баварии» в 2014 году. За этот период Кроос принял участие в 464 матчах во всех турнирах, в которых отметился 28 голами и 98 результативными передачами. В составе «сливочных» футболист четыре раза выигрывал Лигу чемпионов, четырежды завоёвывал титул чемпиона Испании и четыре раза выигрывал Суперкубок Европы.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: