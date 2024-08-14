Карпин одним словом оценил уровень новичка «Ростова» Саравии после матча с «Химками»

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре новичка команды уругвайского полузащитника Родриго Саравии после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками» (3:1).

«Достойно, я считаю. Он [Саравия] с «Локомотивом» отыграл весь матч, не первая игра», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Опорный полузащитник Родриго Саравия перешёл из уругвайского «Пеньяроля» в футбольный клуб «Ростов» в июле 2024 года. За этот период футболист сыграл в пяти матчах за российский клуб и не отметился результативными действиями. В играх Кубка России Саравия сыграл оба матча без замен.

После двух игр группового этапа Кубка России «Ростов» набрал три очка и занимает второе место в квартете В. «Химки» также заработали три очка, но располагаются на третьей строчке.

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