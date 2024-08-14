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Карпин одним словом оценил уровень новичка «Ростова» Саравии после матча с «Химками»

Карпин одним словом оценил уровень новичка «Ростова» Саравии после матча с «Химками»
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Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре новичка команды уругвайского полузащитника Родриго Саравии после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками» (3:1).

Fonbet Кубок России . Группа B. 2-й тур
13 августа 2024, вторник. 20:00 МСК
Ростов
Ростов-на-Дону
Окончен
3 : 1
Химки
Химки
1:0 Кучаев – 8'     2:0 Роналдо – 38'     2:1 Бакаев – 45+2'     3:1 Голенков – 88'    

«Достойно, я считаю. Он [Саравия] с «Локомотивом» отыграл весь матч, не первая игра», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

Опорный полузащитник Родриго Саравия перешёл из уругвайского «Пеньяроля» в футбольный клуб «Ростов» в июле 2024 года. За этот период футболист сыграл в пяти матчах за российский клуб и не отметился результативными действиями. В играх Кубка России Саравия сыграл оба матча без замен.

После двух игр группового этапа Кубка России «Ростов» набрал три очка и занимает второе место в квартете В. «Химки» также заработали три очка, но располагаются на третьей строчке.

Календарь Кубка России
Турнирная таблица Кубка России
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