«Челси» при Боули вошёл в топ-10 АПЛ по общей сумме трат на трансферы за всю историю

Лондонский «Челси» при новом владельце Тодде Боули вошёл в топ-10 команд английской Премьер-лиги по общей сумме трат на трансферы за всю историю английского футбола. Об этом сообщает Transfermarkt.

По информации источника, после того, как американский бизнесмен Боули стал совладельцем «синих», лондонский клуб потратил € 1,32 млрд, что является 10-м результатом в истории английского футбола.

Отметим, на первой строчке находится «Челси», потративший до вступления в должность Боули € 3,87 млрд. Вторая позиция у «Манчестер Сити» — € 2,87 млрд. Замыкает тройку «Манчестер Юнайтед» с тратами в € 2,87 млрд.

Полностью топ-10 выглядит следующим образом:

«Челси» (без учёта трат Боули) — 3,87 млрд. «Манчестер Сити» — € 2,87 мдрд. «Манчестер Юнайтед» — € 2,87 млрд. «Ливерпуль» — € 2,15 млрд. «Тоттенхэм Хотспур» — € 2,13 млрд. «Арсенал» — € 2,01 млрд. «Ньюкасл Юнайтед» — € 1,54 млрд. «Астон Вилла» — € 1,44 млрд. «Вест Хэм Юнайтед» — € 1,42 млрд. «Челси» (только трансферы при Боули) — € 1,32 млрд. «Эвертон» — € 1,29 млрд.

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