Гурцкая: когда Селюк впервые увидел Гогуа, Седрику уже было 39

Футбольный агент Тимур Гурцкая высказался на тему возраста защитника подмосковных «Химок» Седрика Гогуа.

«Гончаренко говорил, что Седрику Гогуа не 30 лет? Да, никогда ему не было 30 лет. Когда Селюк увидел Гогуа, Седрику уже было 39. Они были одноклассниками», – сказал Гурцкая в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

16 июля «Химки» объявили о подписании 30-летнего защитника Седрика Гогуа. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги Седрик Гогуа провёл 11 матчей в составе «Шинника». Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта ивуарийского защитника с ярославским клубом завершился 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.