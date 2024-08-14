Игрок «Реала» Камавинга прокомментировал травму, из-за которой пропустит Суперкубок УЕФА

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Полузащитник мадридского «Реала» Эдуарду Камавинга высказался о травме, из-за которой пропустит матч за Суперкубок УЕФА с итальянской «Аталантой». Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Варшаве (Польша) на стадионе «Национальный».

«Да, немного болит, это колено… Не знаю, что со мной, завтра утром у меня обследование», — приводит слова Камавинга журналист и инсайдер Фабрицио Романо в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что Камавинга получил повреждение на тренировке «сливочных». Изначально у игрока было подозрение на разрыв крестообразных связок колена, однако позже характер травмы объявили «несложным».

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, победив в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. «Аталанта» стала победителем Лиги Европы, оказавшись сильнее «Байера» (3:0).

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Камавинга получил травму во время тренировки: