Валерий Карпин назвал главную проблему в игре «Ростова» на старте сезона

Главный тренер «Ростова» Валерий Карпин высказался об игре своей команды на старте сезона-2024/2025 после матча 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками» (3:1).

«Единственное, конечно, за эту игру создали, по‑моему, больше моментов, чем за три или четыре предыдущих. Сколько ещё надо создавать, чтобы забивать? Это говорит о том, что надо завершать моменты», — сказал Карпин в эфире «Матч ТВ».

После двух игр группового этапа Кубка России «Ростов» набрал три очка и занимает второе место в квартете В. «Химки» также заработали три очка, но располагаются на третьей строчке. После четырёх матчей РПЛ «Ростов» располагается на девятом месте в турнирной таблице, набрав пять очков.

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