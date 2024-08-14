Винисиус не продолжит карьеру в Саудовской Аравии — журналист Джейкобс

Нападающий мадридского «Реала» Винисиус Жуниор продолжит карьеру в составе «сливочных».

Как сообщает журналист Бен Джейкобс в соцсетях, саудовский «Аль-Ахли» не связывался ни с самим игроком, ни с клубом по возможному трансферу. Отмечается, что в планы саудовской команды не входит подписание Винисиуса.

Ранее сообщалось, что «Аль-Хиляль» готов предложить вингеру мадридского «Реала» Винисиусу Жуниору пятилетний контракт на сумму в размере € 1 млрд.

Напомним, в минувшем сезоне Винисиус принял участие в 39 матчах во всех турнирах, в которых он отметился 24 голами и 11 результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2027 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 180 млн.

Роналду подписывает футболку мадридского «Реала»: