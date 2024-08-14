Генич отреагировал на ошибку игрока «Ростова» Мелёхина в игре Кубка России с «Химками»

Футбольный комментатор Константин Генич высказался об ошибке защитника «Ростова» Виктора Мелёхина в матче 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России с «Химками» (3:1).

Напомним, на 45+2-й минуте защитник «Ростова» пригнулся в момент передачи на забегающего за спину вингера гостей Зелимхана Бакаева, который забил и сократил отставание «Химок» в счёте.

«Главное, что бы никто не усмотрел в игре Мелехина «действия порочащие репутацию игрока»… Решение, конечно, странное, но так бывает», — написал Генич в своём телеграм-канале.

После двух игр группового этапа Кубка России «Ростов» набрал три очка и занимает второе место в квартете В. «Химки» также заработали три очка, но располагаются на третьей строчке.

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