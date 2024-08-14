Евсеев рассказал забавную историю с Гогуа во время совместной работы в хабаровском СКА

Российский специалист Вадим Евсеев рассказал историю с защитником подмосковных «Химок» Седриком Гогуа во время совместной работы в хабаровском СКА.

«Я пересекался с Седриком Гогуа в Хабаровске. Играем с «Краснодаром-2», я его в состав не ставлю. Установка была где-то перед обедом, в 12, а игра – в 16.

Приезжаем на стадион, он говорит: «У меня живот болит, я не могу». В итоге его нет в заявке. Вечером захожу в ночной клуб, а он там фестивалит», – сказал Евсеев в выпуске YouTube-канала «Это футбол, брат».

16 июля «Химки» объявили о подписании 30-летнего защитника Седрика Гогуа. В сезоне-2023/2024 Мелбет Первой лиги Седрик Гогуа провёл 11 матчей в составе «Шинника». Результативными действиями футболист не отметился. Срок контракта ивуарийского защитника с ярославским клубом завершился 30 июня 2024 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 250 тыс.

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