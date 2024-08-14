Чемпион мира Хулиан Альварес дал первый комментарий после перехода в «Атлетико»

24-летний нападающий сборной Аргентины Хулиан Альварес высказался о переходе из английского «Манчестер Сити» в мадридский «Атлетико».

«Я очень счастлив, очень взволнован тем, что я здесь, тем, как меня встретили в городе, в клубе. Так что у меня большие ожидания от этого места. С моего перехода было много сообщений, много поддержки от болельщиков. Теперь мне предстоит проявить себя на поле. Я постараюсь сделать всё возможное, чтобы найти свою лучшую версию как футболиста, чтобы помочь команде победить и вывести мадридский «Атлетико» на первое место везде.

Я хочу поблагодарить всех, кто поддерживал меня. Если есть что-то, что я могу обещать, так это то, что я всегда буду прикладывать максимум усилий и сделаю всё возможное на поле, чтобы помочь команде побеждать», — приводит слова Альвареса Atletico Universe в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

Самый дорогой трансфер в истории футбола: