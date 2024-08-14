Килиан Мбаппе готов сыграть в Суперкубке УЕФА с «Аталантой»

Главный тренер «Реала» Карло Анчелотти заявил, что нападающий мадридцев Килиан Мбаппе готов принять участие в матче Суперкубка УЕФА с итальянской «Аталантой». Встреча состоится 14 августа. Игра пройдёт в Варшаве (Польша) на стадионе «Национальный».

«У нас было не так много времени на подготовку, но мы в отличной форме, и Килиан Мбаппе тоже. Он прибыл в Мадрид в хорошей состоянии и сразу же адаптировался. Килиан готов завтра сыграть, как и все остальные. С момента прибытия он демонстрирует действительно превосходные качества», — приводит слова Анчелотти официальный сайт УЕФА.

3 июня Мбаппе официально стал футболистом мадридского «Реала». После этого в СМИ появилась информация, что заработная плата французского нападающего будет составлять € 30 млн в год плюс бонусы за забитые мячи. Также контракт Мбаппе включает сумму отступных, которая составляет € 1 млрд.

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