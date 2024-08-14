Названо условие, при котором «Реал» подпишет Эмерика Лапорта этим летом

30-летний центральный защитник «Аль-Насра» Эмерик Лапорт хочет перейти в заинтересованный в нём мадридский «Реал», однако переход может состояться лишь при условии, что испанский игрок расторгнет выгодный контракт с саудовской командой и перейдёт в команду Карло Анчелотти свободным агентом с понижением зарплаты. Об этом сообщает испанское издание AS.

По информации источника, «Реал» не рассматривает других игроков на позицию центрального защитника, кроме Лапорта, однако сам игрок, несмотря на большое желание, имеет небольшие шансы о договорённости с саудовской командой о расторжении трёхлетнего соглашения. Зарплата игрока в «Аль-Насре» составляет € 24 млн за сезон.

Отмечается, что помимо «сливочных» в услугах чемпиона Европы заинтересован «Атлетик» из Бильбао и мадридский «Атлетико». Обе команды хотели бы усилить позицию левого центрального защитника этим летом.

Лапорт перешёл в «Аль-Наср» из «Манчестер Сити» в августе 2023 года. Сумма трансфера составила € 27,5 млн. Transfermarkt оценивает испанца в € 20 млн.

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