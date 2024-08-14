Газзаев оценил перспективы ЦСКА под руководством Николича

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев оценил перспективы красно-синих под руководством сербского специалиста Марко Николича.

«ЦСКА это клуб с большой историей, с большими амбициями. Пригласили нового тренера. Потому что давно не выигрывали. Конечно, ему надо дать время поработать.

Верю ли я в Николича? За несколько матчей сложно что‑то сказать. В середине чемпионата можно будет судить. Для того, чтоб бороться за чемпионство, нужно укреплять состав. Сейчас это будет сложно», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

После четырёх матчей нового сезона чемпионата России ЦСКА набрал семь очков и на текущий момент занимает четвёртое место.

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