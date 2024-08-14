Газзаев похвалил Семака за его работу в «Зените»

Бывший главный тренер сборной России и московского ЦСКА Валерий Газзаев похвалил наставника петербургского «Зенита» Сергея Семака за его работу.

«На протяжении шести лет Семак мотивирует команду. И это больше искусство. Подобное могли сделать Олег Романцев, Юрий Сёмин. Это не так просто. Многие говорят про хороших игроков «Зенита», но что мешает другим клубам так комплектовать команду?

У «Зенита» одна цель — первое место. Дух победителей у них сидит внутри. А турнирная таблица — это зеркало чемпионата. Насколько наиграл, то и получил. Уровень и стабильность — это класс команды», — сказал Газзаев в эфире «Матч ТВ».

Сергей Семак выиграл 12 трофеев в качестве тренера. Все свои трофеи Семак выиграл с «Зенитом» (шесть чемпионских титулов РПЛ, два Кубка России и четыре Суперкубка).

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