Главный тренер «Милана» Фонсека назвал приоритетную трансферную цель клуба

Главный тренер «Милана» Паулу Фонсека назвал приоритетную цель клуба на летнее трансферное окно.

«Мы хотим видеть в нашей команде полузащитника Юссуфа Фофана, мы знаем это», – приводит слова Фонсеки журналист Фабрицио Романо в соцсетях.

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Фофана перешёл в «Монако» из «Страсбурга» в январе 2020 года. Сумма трансфера составила € 15 млн. В минувшем сезоне Фофана провёл за «Монако» 36 матчей во всех турнирах, в которых отметился четырьмя голами и четырьмя результативными передачами. Контракт игрока с нынешним клубом действует до конца июня 2025 года. Ориентировочная стоимость футболиста, по данным интернет-портала Transfermarkt, – € 30 млн.

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