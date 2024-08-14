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Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски

Стало известно, почему игроки «Барселоны» жаловались Хави на Левандовски
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Футболисты «Барселоны» были недовольны игрой нападающего Роберта Левандовского в прошлом сезоне.

Как сообщает журналист Давид Бернабеу в эфире OnzeTV3, по ходу сезона-2023/24 некоторые игроки каталонского клуба в личных беседах с экс-наставником сине-гранатовых Хави указывали на то, что с Робертом Левандовски на острие атаки команда не может высоко прессинговать. Футболисты отмечали, что 35-летнему поляку не хватает качеств, необходимых для оказания нужного давления на соперников.

Действующее трудовое соглашение Левандовского с «Барселоной» рассчитано до лета 2026 года. В минувшем сезоне нападающий принял участие в 49 матчах «Барселоны» во всех турнирах, в которых он отметился 26 голами и девятью результативными передачами.

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