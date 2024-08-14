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Коламбус Крю — Интер Майами, результат матча 14 августа, счйт 3:2, 1/8 финала Кубка лиг

«Интер Майами» без Месси уступил «Коламбус Крю» и вылетел из Кубка лиг
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Сегодня, 14 августа, завершился матч 1/8 финала Кубка лиг между действующим чемпионом МЛС «Коламбус Крю» и лидером текущего сезона «Интер Майами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Таким образом, «Коламбус Крю» вышел в четвертьфинал турнира.

Кубок лиг MLS + MX . 1/8. 1-й тур
14 августа 2024, среда. 02:30 МСК
Коламбус Крю
Коламбус, США
Окончен
3 : 2
Интер Майами
Майами, США
0:1 Рохас – 10'     0:2 Гомес – 62'     1:2 Рамирес – 67'     2:2 Росси – 69'     3:2 Росси – 80'    

В составе победителей дублем отметился Диего Росси. Ещё один гол на счету Кристиана Рамиреса. В составе «Интер Майами» забивали Матиас Рохас и Диего Гомес, а ассистом отметился уругвайсий нападающий Луис Суарес.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил матч. 36-летний аргентинец до сих пор не восстановился после травмы правого голеностопа, полученной месяц назад в финальном матче Кубка Америки со сборной Колумбии (1:0). С тех пор Месси не тренировался с партнёрами по «Интер Майами».

Кубок лиг — это турнир с участием клубов МЛС и мексиканской Лиги MX. Четвертьфиналы турнира состоятся в субботу и воскресенье. В прошлом году Месси помог «Интер Майами» выиграть первый в истории розыгрыш этого трофея.

Турнирная сетка Кубка лиг Америки
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