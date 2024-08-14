«Интер Майами» без Месси уступил «Коламбус Крю» и вылетел из Кубка лиг

Сегодня, 14 августа, завершился матч 1/8 финала Кубка лиг между действующим чемпионом МЛС «Коламбус Крю» и лидером текущего сезона «Интер Майами». Встреча завершилась победой хозяев со счётом 3:2. Таким образом, «Коламбус Крю» вышел в четвертьфинал турнира.

В составе победителей дублем отметился Диего Росси. Ещё один гол на счету Кристиана Рамиреса. В составе «Интер Майами» забивали Матиас Рохас и Диего Гомес, а ассистом отметился уругвайсий нападающий Луис Суарес.

Нападающий «Интер Майами» Лионель Месси пропустил матч. 36-летний аргентинец до сих пор не восстановился после травмы правого голеностопа, полученной месяц назад в финальном матче Кубка Америки со сборной Колумбии (1:0). С тех пор Месси не тренировался с партнёрами по «Интер Майами».

Кубок лиг — это турнир с участием клубов МЛС и мексиканской Лиги MX. Четвертьфиналы турнира состоятся в субботу и воскресенье. В прошлом году Месси помог «Интер Майами» выиграть первый в истории розыгрыш этого трофея.

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