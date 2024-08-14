Инсаурральде: гендиректор Карпин подписал меня в «Спартак», а тренер Карпин усадил в запас

Бывший защитник «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде высказался о периоде работы в клубе с главным тренером Валерием Карпиным.

— Какие у тебя были отношения с Карпиным?

— Нормальные. Я с большим воодушевлением начал играть при нём, но потом совершил пару ошибок и оказался в запасе. Тренер много со мной разговаривал, но предпочитал других футболистов. Я всегда тренировался на максимуме, чтобы быть готовым в любой момент выйти на поле и принести пользу «Спартаку», но почти не играл. В конце концов решил съездить в аренду в Грецию. У меня было огромное желание доказать, что ещё способен играть на высшем уровне. Считаю, мне это удалось: в ПАОКе я провёл почти все матчи. После возвращения в «Спартак» я играл уже постоянно.

— Ситуация кажется немного странной, ведь именно Карпин тебя подписывал в «Спартак», будучи гендиректором.

— Согласен, это очень странно. Он меня приглашал в «Спартак» как директор, а после посадил в запас как тренер. Но это случилось, и мне пришлось принять эту ситуацию. Когда команду принял швейцарский тренер, я снова вернулся в основу, — сказал Инсаурральде корреспонденту «Чемпионату» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Инсаурральде читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.