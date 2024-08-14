Бывший защитник «Спартака» Инсаурральде раскрыл секрет своего спортивного долголетия

Экс-игрок «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде ответил на вопрос о своём спортивном долголетии.

3 октября защитнику исполняется 40 лет, на данный момент он выступает за аргентинский «Сармьенто».

«Я сам себе удивляюсь, ха-ха! На самом деле я хорошо себя чувствую. Меня не напрягают ежедневные тренировки и матчи. Я играю без пауз. Слава богу, я избежал тяжёлых травм в карьере и сейчас особенно внимательно отношусь к своему здоровью. Всё это в комплексе помогло мне продержаться на высоком уровне до 39 лет. При этом аргентинская лига сама по себе очень конкурентоспособна. Футбол здесь очень агрессивный, интенсивный и динамичный. Хорошая физика в цене. Но я ещё чувствую в себе страсть к игре. Поэтому до сих пор не закончил.

Я наслаждаюсь своим путём в футболе. Это может показаться странным способом развлечься, но я изо дня в день получаю удовольствие от того, что происходит на сборе команды, в раздевалке. Мне нравится рано вставать и ехать на тренировку. Я тщательно готовлю себя, чтобы быть максимально полезным команде в конце недели и держать уровень на поле, соперничая с парнями 20, 22, 26 лет. Всё-таки мне в этом году исполнится 40», — сказал Инсаурральде корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Инсаурральде читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.