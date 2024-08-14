Матч-центр Новости Топ-матчи Медали ОИ-2024 Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Крылья Советов — Спартак. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Бывший защитник «Спартака» Инсаурральде раскрыл секрет своего спортивного долголетия

Бывший защитник «Спартака» Инсаурральде раскрыл секрет своего спортивного долголетия
Аудио-версия:
Комментарии

Экс-игрок «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде ответил на вопрос о своём спортивном долголетии.

3 октября защитнику исполняется 40 лет, на данный момент он выступает за аргентинский «Сармьенто».

«Я сам себе удивляюсь, ха-ха! На самом деле я хорошо себя чувствую. Меня не напрягают ежедневные тренировки и матчи. Я играю без пауз. Слава богу, я избежал тяжёлых травм в карьере и сейчас особенно внимательно отношусь к своему здоровью. Всё это в комплексе помогло мне продержаться на высоком уровне до 39 лет. При этом аргентинская лига сама по себе очень конкурентоспособна. Футбол здесь очень агрессивный, интенсивный и динамичный. Хорошая физика в цене. Но я ещё чувствую в себе страсть к игре. Поэтому до сих пор не закончил.

Я наслаждаюсь своим путём в футболе. Это может показаться странным способом развлечься, но я изо дня в день получаю удовольствие от того, что происходит на сборе команды, в раздевалке. Мне нравится рано вставать и ехать на тренировку. Я тщательно готовлю себя, чтобы быть максимально полезным команде в конце недели и держать уровень на поле, соперничая с парнями 20, 22, 26 лет. Всё-таки мне в этом году исполнится 40», — сказал Инсаурральде корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Инсаурральде читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

Материалы по теме
Неизбежная победа «Спартака». «Крылья Советов» подведёт идеология
Неизбежная победа «Спартака». «Крылья Советов» подведёт идеология
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android