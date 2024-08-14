Стали известны подробности о будущем Леона Горецки на фоне новостей об уходе из «Баварии»

29-летнего центральный полузащитник «Баварии» Леон Горецка не покинет мюнхенский клуб текущим летом. Об этом сообщает Bayern & Germany в соцсети X (ранее Twitter) со ссылкой на журналиста Максимилиана Коха.

По информации источника, игрок хочет отработать свой контракт, который действует до 2026 года, и закрепиться в команде нового главного тренера Венсана Компани. Отмечается, что немецкий футболист сохраняет позитивный настрой, несмотря на отсутствие игровых минут и слухи о том, что Горецка не вписывается в игру бельгийского тренера.

Ранее сообщалось, что «Наполи» заинтересован в покупке Горецки.

Горецка выступает в составе «Баварии» с 2018 года. За этот период полузащитник принял участие в 221 матче во всех турнирах, в которых он отметился 40 голами и 46 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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