Экс-игрок «Спартака» Инсаурральде: уверен, Дзюба скоро найдёт себе клуб в России

Экс-игрок «Спартака», защитник клуба «Сармьенто» Хуан Мануэль Инсаурральде, высказался о бывшем партнёре по команде Артёме Дзюбе, который на данный момент находится без клуба.

— Каким был Дзюба 10 лет назад, немного надменным парнем?

— Нет-нет! У меня с ним проблем не возникало. Поначалу ему было непросто в спортивном отношении: Артём не всегда попадал в стартовый состав. Но он упорно работал, прогрессировал и в последнее время в «Спартаке» стал много забивать, играл важную роль в команде. Но потом, как я понимаю, у Дзюбы случился конфликт с клубом, и ему пришлось уйти. А то, что он классный нападающий, Артём и в «Зените» доказал.

— Удивлён, что он сейчас без команды?

— А я и не знал, что он остался без клуба. Где он провёл последний сезон?

— В «Локомотиве».

— Понятно. Я уверен, что Дзюба скоро найдёт себе клуб. Для чемпионата России это очень значимый футболист.

29 мая «Локомотив» объявил, что Дзюба покинул клуб в связи с истечением срока действия контракта. В стан железнодорожников нападающий перешёл в феврале 2023 года. За полтора сезона в составе красно-зелёных Артём провёл 39 матчей, в которых забил 12 голов и отдал девять результативных передач. Интернет-портал Transfermarkt оценивает рыночную стоимость Дзюбы в € 2 млн.

Полностью интервью с Инсаурральде читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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