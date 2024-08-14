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Экс-игрок «Спартака» Инсаурральде объяснил, почему Барко переехал в Россию из Аргентины

Экс-игрок «Спартака» Инсаурральде объяснил, почему Барко переехал в Россию из Аргентины
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Бывший защитник «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде высказался о переходе аргентинского полузащитника Эсекьеля Барко в московский клуб.

— В Аргентине удивились переезду Барко в Россию?
— Нет. Всё-таки в «Ривере» он не имел столько игровых минут, сколько хотел. Как по мне, Барко сделал лучший выбор. «Спартак» — великий клуб, который все уважают.

— Прямо сейчас он лучший в команде.
— Вообще не удивлён этим. Качества Барко позволяют быть лидером команды, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Барко перешёл в «Спартак» из «Ривер Плейт» в июле 2024 года. Сумма трансфера составила € 14 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2027 года.

В новом сезоне 25-летний футболист сыграл четыре матча, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

Полностью интервью с Инсаурральде читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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