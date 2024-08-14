Аудио-версия: Ваш браузер не поддерживает элемент audio .

Анчелотти ответил на вопрос о будущем Андрея Лунина в «Реале»

Главный тренер мадридского «Реала» Карло Анчелотти высказался о будущем голкипера «сливочных» Андрея Лунина в его команде.

«Останется ли Лунин? Андрей – выдающийся игрок и важная часть нашей команды», – приводит слова Анчелотти Marca.

Лунин выступает за «Реал» с лета 2018 года. За этот период он принял участие в 48 матчах во всех турнирах, в 16 из которых он отыграл «на ноль». Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 25 млн.

Матч за Суперкубок УЕФА между испанским «Реалом» и итальянской «Аталантой» состоится 14 августа. Игра пройдёт в Варшаве (Польша) на стадионе «Национальный».

Напомним, по итогам сезона-2023/2024 мадридский «Реал» выиграл чемпионат Испании, Суперкубок Испании, а также Лигу чемпионов, победив в финале дортмундскую «Боруссию» со счётом 2:0. «Аталанта» стала победителем Лиги Европы, оказавшись сильнее «Байера» (3:0).

Материалы по теме Анчелотти рассказал, как «Реал» будет справляться с отсутствием Крооса

Сколько стоят молодые футболисты: