Капитан «Сити» Уолкер отреагировал на уход чемпиона мира Альвареса в «Атлетико»

Капитан «Манчестер Сити» Кайл Уолкер высказался о трансфере 24-летнего нападающего сборной Аргентины Хулиана Альвареса, который недавно перешёл из «Сити» в мадридский «Атлетико».

«Хулиана будет не хватать. Он был феноменален, когда заменял травмированного Эрлинга Холанда. Альварес добился выдающихся для своего возраста успехов. И, конечно, в первую очередь он отличный парень. Думаю, иногда он чувствовал, что должен играть чаще. Он был на вторых ролях из-за Холанда, и теперь ему предстоит многое доказать в «Атлетико».

Замена Альваресу? У нас по-прежнему есть Холанд. Что бы ни случилось до закрытия трансферного окна, я уверен, что клуб примет верное решение. Мы не будем жаловаться, если новый форвард так и не появится, ведь мы уже провели пару сезонов без ярко выраженного нападающего», – приводит слова Уолкера City Xtra в социальной сети X (ранее Twitter).

Ранее сообщалось, что трансфер 24-летнего форварда обошёлся мадридской команде в € 75 млн + € 20 млн. Аргентинец подписал контракт до июля 2030 года.

В минувшем сезоне 24-летний нападающий принял участие в 54 матчах «Манчестер Сити» во всех турнирах, в которых он отметился 19 голами и 13 результативными передачами. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 90 млн.

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