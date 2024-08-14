«Это большой клуб с большими амбициями». Педру Нету — о переходе в «Челси»

Новичок «Челси» вингер Педру Нету высказался о переходе в лондонский клуб.

«Это большой клуб с большими амбициями, и с нетерпением жду встречи со своими товарищами по команде, с персоналом и со всеми остальными, потому что хочу войти в историю клуба. Это молодой состав с очень талантливыми игроками. Я играл против «Челси» в прошлом году и знаю, какая у нас команда. Не могу дождаться встречи и работы с ними, потому что мы можем добиться больших успехов», — приводит слова Нету официальный сайт «Челси».

Нету перешёл в «Челси» из «Вулверхэмптона» в августе 2024 года. Сумма трансфера составила € 60 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2031 года. Transfermarkt оценивает 24-летнего португальца в € 55 млн.

В прошлом сезоне Нету сыграл 24 матча, забил три мяча и отдал 11 голевых передач.

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