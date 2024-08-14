Трансфер чемпиона Европы Микеля Мерино в «Арсенал» на грани срыва — источник

Центральный полузащитник «Реала Сосьедад» и сборной Испании, чемпион Европы — 2024 Микель Мерино может не перейти в лондонский «Арсенал». Об этом сообщает испанский журналист Аарон Домингес в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, причина возможного срыва сделки состоит в том, что «канониры» хотят изменить условия контракта, что не нравится баскской команде. Отмечается, что мадридский «Атлетико» следит за ситуацией вокруг игрока и может вернуться в гонку за подписание, если трансфер Конора Галлахера окончательно сорвётся.

Ранее сообщалось, что «канониры» близки к завершению сделки по трансферу Мерино за € 30 млн + бонусы.

В минувшем сезоне Мерино принял участие в 58 матчах во всех турнирах за клуб и сборную, в которых он отметился 10 голами и шестью результативными передачами. Действующее трудовое соглашение игрока с клубом рассчитано до лета 2025 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 50 млн.

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