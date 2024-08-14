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«Верю, что сможем победить «Реал». Мартен де Рон – о матче за Суперкубок УЕФА

«Верю, что сможем победить «Реал». Мартен де Рон – о матче за Суперкубок УЕФА
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Полузащитник «Аталанты» Мартен де Рон высказался о предстоящем матче за Суперкубок УЕФА с мадридским «Реалом».

«Сливочные» являются действующими победителями Лиги чемпионов, «Аталанта» обладатель Лиги Европы.
«Будем надеяться, что сможем подарить болельщиками такие же улыбки, как в Дублине (там проходил финал Лиги Европы сезона-2023/2024 – прим. «Чемпионата»). Мы мотивированы и готовы к завтрашнему матчу. Нам нужно играть в свой футбол, у нас своя философия и своя манера игры. Это требует уважения и большого мужества на поле, но я верю, что сможем победить «Реал».

Сочувствую травмированным, я оказался в такой же ситуации в финале Лиги Европы, так что знаю, каково это. Мы должны играть и за них, с ещё большим энтузиазмом и мотивацией. Всё в наших руках, и мы должны показать это на поле», – приводит слова де Рона официальный сайт УЕФА.

Матч между командами состоится сегодня, 14 июля, на стадионе «Народовы» (Варшава) в 22:00 мск.

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