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Стала известна зарплата, которую «ПСЖ» предложил Джейдону Санчо

Стала известна зарплата, которую «ПСЖ» предложил Джейдону Санчо
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Французский «ПСЖ» сделал устное предложение по контракту 24-летнему крайнему нападающему «Манчестер Юнайтед» Джейдону Санчо. Об этом сообщает журналист Санти Уна в социальной сети X (ранее Twitter).

По информации источника, парижане предложили англичанину соглашение с зарплатой € 17 млн. Отмечается, что игрок согласен на переход, однако клубы не могут прийти к соглашению.

Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» готов продать Санчо в «ПСЖ» за сумму в размере € 60 млн.

В первой половине минувшего сезона Санчо был отстранён от основной команды из-за конфликта с главным тренером манкунианцев Эриком тен Хагом. Во второй половине он выступал в составе дортмундской «Боруссии» на правах аренды. За этот период он принял участие в 21 матче во всех турнирах, в которых отметился тремя голами и тремя результативными передачами.

Действующее трудовое соглашение игрока с английским клубом рассчитано до лета 2026 года. Согласно информации, представленной на портале Transfermarkt, рыночная стоимость футболиста составляет € 30 млн.

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