«Барселона» не зарегистрировала Ольмо и ещё четырёх игроков за три дня до старта Ла Лиги

Пять футболистов «Барселоны» не были зарегистрированы в испанской Ла Лиге за три дня до старта сезона в чемпионате, где каталонская команда встретится с «Валенсией» в рамках 1-го тура. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, в число незарегистрированных игроков входят новичок клуба Даниэль Ольмо, а также Иньиго Мартинес, Пабло Торре, Пау Виктор и Алекс Валле.

Ранее «Барселона» смогла зарегистрировать защитников Эрика Гарсию и Клемана Лангле, а также вингера Ансу Фати. Последние двое зарегистрированы формально, так как клуб планирует продать обоих футболистов, чтобы получить деньги для регистрации игроков.

Отмечается, что футболист может быть зарегистрирован за считаные минуты до стартового свистка. Однако клуб не станет отправлять игрока в поездку на матч без уверенности в том, что он будет доступен к игре. Проблемой для каталонского клуба остаются финансы, которых не хватает для регистрации футболистов.

По итогам сезона-2023/2024 Ла Лиги чемпионом стал «Реал». На втором месте расположилась каталонская «Барселона».

Материалы по теме Суперкомпьютер Opta спрогнозировал победителя Ла Лиги в новом сезоне

Испанский фанат празднует победу среди немецких болельщиков: