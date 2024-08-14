«Я бы солгал, если бы сказал, что мы не обсуждали это». Уолкер — о критике Англии

Защитник сборной Англии Кайл Уолкер высказался о критике национальной команды во время чемпионата Европы — 2024 в Германии.

«Я бы солгал, если бы сказал, что мы не обсуждали это. Мы все люди, и каждый хочет понравиться, тем более работой, проделанной с огромной страстью и любовью», – приводит слова Уолкера BBC.

Сборная Англии дошла до финала Евро-2024, где проиграла сборной Испании со счётом 2:1. Победный гол на 86-й минуте матча забил нападающий Микель Оярсабаль.

После турнира Гарет Саутгейт покинул пост главного тренера сборной, на котором находился с сентября 2016 года. Под его руководством команда дважды вышла в финал чемпионата Европы, а также сыграла в полуфинале чемпионата мира – 2018 и в четвертьфинале чемпионата мира – 2022.

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