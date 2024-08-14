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ЦСКА — «Пари НН»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

ЦСКА — «Пари НН»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию
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Сегодня, 14 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени. В прямом эфире игру между ЦСКА и «Пари НН» можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа C. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
ЦСКА
Москва
Не начался
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
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В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). В прошлом сезоне армейцы и нижегородцы дважды встречались друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге ЦСКА выиграл 3:2, во втором круге «Пари НН» уступил со счётом 2:6.

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