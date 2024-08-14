ЦСКА — «Пари НН»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:15

Сегодня, 14 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 1-м туре группового этапа ЦСКА минимально уступил «Краснодару» (0:1), а «Пари НН» проиграл «Ахмату» (1:4). В прошлом сезоне армейцы и нижегородцы дважды встречались друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге ЦСКА выиграл 3:2, во втором круге «Пари Нижний Новгород» уступил со счётом 2:6.

Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».