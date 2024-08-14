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«Рубин» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:15

«Рубин» — «Зенит»: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 17:15
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Сегодня, 14 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся санкт-петербургский «Зенит» и казанский «Рубин». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Казани. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

Fonbet Кубок России . Группа D. 2-й тур
14 августа 2024, среда. 17:15 МСК
Рубин
Казань
Не начался
Зенит
Санкт-Петербург
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В 1-м туре группового этапа «Зенит» разгромил «Факел» (3:0), а «Рубин» обыграл «Акрон» (4:0). В прошлом сезоне сине-бело-голубые и казанцы дважды встречались друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге «Зенит» выиграл 3:0, во втором круге «Рубин» уступил со счётом 0:2. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».

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