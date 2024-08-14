«Крылья» — «Спартак»: во сколько начнётся матч Кубка России, где смотреть трансляцию

Сегодня, 14 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся самарские «Крылья Советов» с московским «Спартаком». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Самаре. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени. В прямом эфире игру между «Крыльями Советов» и «Спартаком» можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч ТВ». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 1-м туре группового этапа «Спартак» обыграл московское «Динамо» (3:0), а «Крылья Советов» уступили «Динамо» Махачкала (0:1). В прошлом сезоне самарцы и красно-белые дважды встречались друг с другом в рамках Российской Премьер-Лиги. В первом круге «Спартак» проиграл 0:4, а во втором круге «Крылья» уступили со счётом 0:3. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит».