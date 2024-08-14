«Динамо» М — «Динамо» Мх: текстовая онлайн-трансляция матча Кубка России начнётся в 19:30

Сегодня, 14 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся московское «Динамо» и «Динамо» Махачкала. Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 19:30 по московскому времени. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.

В 1-м туре группового этапа «Динамо» Москва проиграло «Спартаку», а «Динамо» Махачкала обыграло «Крылья Советов». Для махачкалинского «Динамо» сезон-2024/2025 является первым в высшем российском дивизионе. Прошлую кампанию бело-голубые провели в Мелбет Первой лиге. Действующим обладателем Кубка России является санкт-петербургский «Зенит», обыгравший в финале ЦСКА.