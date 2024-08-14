Александр Тарханов: у ЦСКА намного больше шансов на победу в матче с «Пари НН»

Известный отечественный тренер Александр Тарханов поделился ожиданиями от матча ПФК ЦСКА и «Пари НН» в Кубке России.

«Почему ЦСКА должен реабилитироваться перед болельщиками в матче с «Пари НН»? Ведь это Кубок России, а не чемпионат, где армейцы проиграли «Краснодару». ЦСКА нужно выходить, играть и выигрывать предстоящий матч. Потому что у армейцев намного больше шансов на победу в этой игре», — сказал Тарханов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

Сегодня, 14 августа, состоится матч 2-го тура группового этапа Фонбет Кубка России, в котором встретятся ЦСКА и «Пари Нижний Новгород». Игра группового этапа Пути РПЛ пройдёт в Москве. Стартовый свисток главного арбитра встречи прозвучит в 17:15 по московскому времени. В прямом эфире игру между ЦСКА и «Пари НН» можно будет посмотреть на федеральном телеканале «Матч Премьер». «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию игры.