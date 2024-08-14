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Инсаурральде рассказал, что его удивило во время первого выезда «Спартака» в Грозный

Инсаурральде рассказал, что его удивило во время первого выезда «Спартака» в Грозный
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Бывший защитник «Спартака» Хуан Мануэль Инсаурральде рассказал, что его удивило во время первого выезда в Грозный.

— Помнишь свой первый выезд со «Спартаком»?
— Как не помнить — я же тогда забил гол! Для меня было честью отличиться в красно-белой майке, но, к сожалению, большой радости мне этот мяч не принёс. Мы проиграли в Грозном.

— Грозный — особенный город. Оказавшись там впервые, не испытал чувства тревоги или страха?
— Нет-нет, боязни точно не было. Но кое-что меня сильно удивило, это правда. Например, по дороге из аэропорта в отель нас сопровождал вооружённый эскорт. В городе бросилось в глаза обилие сотрудников правопорядка. Больше ничего особенного не заметил, — сказал Инсаурральде в эксклюзивном интервью корреспонденту «Чемпионата» Олегу Лысенко.

Полностью интервью с Инсаурральде читайте на «Чемпионате» в ближайшее время.

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