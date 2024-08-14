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Ташуев: Пятибратову нужно повариться в нынешней ситуации «Факела»

Ташуев: Пятибратову нужно повариться в нынешней ситуации «Факела»
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Бывший тренер «Факела» Сергей Ташуев отреагировал на очередную тренерскую рокировку в воронежском клубе. Накануне в отставку был отправлен Игорь Черевченко, а на его место назначили Дмитрия Пятибратова.

«Что касается назначения Пятибратова в «Факел», то я не имею права делать выводы, так как тоже являюсь тренером. Я только могу пожелать удачи и успехов специалисту и клубу. А правильное ли назначение, судить не мне, так как это красная линия.

Не знаю, будет ли Пятибратову проще в «Факеле» из-за опыта работы в этой команде. Но ему нужно повариться в нынешней ситуации. Пришли новые футболисты, часть из которых «зелёные», а возрастные ребята взрослеют всё больше и больше. Как говорят англичане: «Мы взрослеем, но главное не стареть», — сказал Ташуев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владиславом Кругловым.

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