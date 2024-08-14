Игрок «Локо» Сулейманов: для меня Дагестан больше ассоциируется с «Анжи», чем с «Динамо»

Нападающий «Локомотива» Тимур Сулейманов признался, что Дагестан у него по-прежнему больше ассоциируется с «Анжи», нежели с махачкалинским «Динамо».

«Об «Анжи» в Дагестане помнят, это история. Но, надеюсь, «Динамо» будет не меньшим брендом, а в Дагестане с футболом всё будет отлично. Думаю, у болельщиков всё-таки «Анжи» больше остался в сердце. Лично у меня с «Анжи» больше ассоциируется Дагестан, чем с «Динамо». Надеюсь, это всё исправится», — сказал Сулейманов в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

Напомним, в последнем матче Российской Премьер-Лиги «Локомотив» встретился именно с махачкалинским «Динамо». Игра 4‑го тура завершилась победой железнодорожников со счётом 2:0.